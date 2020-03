Monica Gutau are un CV remarcabil, cu specializări şi certificări dintre cele mai înalte

Ca răspuns la recentele atacuri lansate în mediul on-line la adresa rezultatelor concursului pentru ocuparea unui post de şef de serviciu în cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, fac următoarele precizări:

Monica Gutău, cea care a candidat pentru ocuparea acestui post – fiind de altfel singura care s-a înscris la procesul de selecţie – are un CV remarcabil, cu specializări şi certificări dintre cele mai înalte, cu o experienţă de 12 ani în domeniul de activitate pentru care a aplicat, transferul în Râmnicu Vâlcea făcându-se direct de la Ministerul Finanţelor Publice. Cei interesaţi pot solicita Consiliului Judeţean acest document şi vedea, astfel, cu ochii lor un parcurs profesional cu adevărat remarcabil.

Faptul că este, în acelaşi timp, nora mea, înseamnă că i se anulează orice drept de a ocupa o poziţie pe măsura calificărilor obţinute? Întâmplarea că poartă numele de Gutău înseamnă că nu are voie să performeze în domeniul pentru care care s-a pregătit ani la rând, cu eforturi şi perseverenţă? Şi cum poate cineva să îşi aroge dreptul de a dicta – doar pe baza numelui de familie – cine are şi cine nu are voie să ocupe un post, în indiferent ce structură?

Aproape că mă împăcasem cu ideea că în astfel de timpuri extrem de grele pentru noi toţi, există încă inconştienţi care încearcă să profite şi să mai strângă un firav capital electoral pe seama spaimelor fireşti ale oamenilor. Dar aruncarea cu noroi în membrii familiei mele şi atacurile dezlănţuite la persoană îmi arată că unii dintre contracandidaţi încă nu şi-au atins nivelul maxim de abjecţie!

Mircia Gutău,

Primar