Lipsa de credinta naste monstri! Ziarul Adevarul, in goana dupa senzational, arunca o pata pe obrazul Bisericii Valcene. Printr-un articol tendentios, autoritatile sunt atentionate, chiar somate, sa amendeze Arhiepiscopia Ramnicului si pe maicutele de la Manastirea Bistrita. Motivul? Nu ar fi fost respectate masurile de distantare sociala prevazute de Ordonanta Militara aflata in vigoare in situatia de urgenta creata de epidemia Covid-19. Bineinteles ca aceasta este o MINCIUNA vehiculata de ziarul Adevarul! Arhiepiscopia Ramnicului a RESPECTAT si RESPECTA prevederile legale: procesiunea cu icoana facatoare de minuni si Sfintele Moaste al Sfintilor Nectarie si Grigorie Decapolitul s-a desfasurat cu doua masini – doi soferi si IPS Varsanufie. Pelerinajul de pe străzile din Râmnicu Vâlcea a fost condus, asadar, de Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului şi s-a derulat după săvârşirea Sfintei Liturghii. Nu au fost adunari de credinciosi! Masinile s-au oprit în cartiere, timp de 30 de secunde, să îndemne valcenii la calm, la linişte, la pace, la a sta în casă. In ceea ce priveste, faptul ca la scoaterea moaştelor Sfântului Grigorie Decapolitul din Mănăstirea Bistriţa, când măicuţele au înconjurat biserica, nu s-a ţinut cont de distanţarea socială – maicutele formeaza o FAMILIE, o comunitate in interiorul manastirii, ele se afla in izolare, nu interactioneaza cu exteriorul lacasului de cult! Asadar, ne asteptam acum ca ziarul Adevarul sa reclame toate familiile din judet ca nu respecta in interiorul lor regulile de distantare sociala. O aberatie! In mod evident, articolul respectiv are rolul de a denigra Biserica Ortodoxa. Cu siguranta, autoritatile vor reactiona, in conformitate cu legile in vigoare, cu luciditate, realism si crestineste in aceasta situatie.

Arhiepiscopul Râmnicului, IPS Varsanufie, i-a îndemnat pe credincioşi, prin intermediul megafoanelor, să se roage, „fiecare în casa lui… în fiecare seară, începând cu ora 22.00. Să citim Paraclisul Maicii Domnului, Acatistul Mântuitorului şi Canonul de pocăinţă, ca Dumnezeu să ia de la noi această durere şi să aducă multă bucurie şi folos duhovnicesc… Trăim vremuri de grea încercare, când suferinţa, boala şi temerile apasă tot mai mult asupra noastră şi asupra lumii, din cauza epidemiei care, în ciuda izolării la care ne obligă, trebuie să ne deschidă tot mai mult către Dumnezeu… Sunteţi despărţiţi doar fizic de biserică, fiindcă preoţii pomenesc la slujbă pe fiecare dintre frăţiile voastre, ei slujind în această perioadă nu doar Sfânta Liturghie, ci toate slujbele Bisericii noastre, făcând rugăciuni speciale ca Dumnezeu să îndepărteze această ispită de la noi”.

Tiberiu Pirnau