Guvernul Romaniei si Presedintele Klaus Iohannis sunt PRINCIPALII vinovati pentru extinderea imbolnavirilor cu coronavirus in Romania. Iata motivele

Tot mai multi romani sustin ca Guvernul Romaniei si Presedintele Klaus Iohannis sunt PRINCIPALII vinovati pentru extinderea imbolnavirilor cu coronavirus in Romania! Si noi le dam dreptate! Iata cateva dintre motive, din punctul meu de vedere:

Cu toate ca s-a stiut inca din luna decembrie 2019 de acest virus si evolutia din lunile ianuarie si februarie din China, Italia, Spania, Germania, Iran etc – Guvernul Romaniei nu a luat masuri necesare pentru a achizitiona: masti, manusi si alte mijloace de protectie, ventilatoare, medicamente, aparatura medicala specifica (masuri pe care alte state le-au adoptat) si nu in ultimul rand – nu au fost achizitionate teste! Testarea s-a facut la un numar foarte mic de persoane! NU au fost cumparate din timp TESTE pentru depistarea persoanelor infectate cu Covid-19. S-a actionat foarte tarziu in sensul inchiderii granitelor. Masura nu a avut niciun efect deoarece sute de mii de romani din tari afectate de coronavirus s-au intors in tara, multi dintre acestia fiind purtatori de virus. Masurile de carantina si autoizolare nu au fost monitorizate asa cum trebuie de autoritati (Politie, Jandarmerie etc) – zeci de mii (poate sute de mii) de oameni au mintit la granite si au fentat ulterior autoritatile, neintrand in carantina sau autoizolare. Categoric – inca de la inceputul lunii martie pentru o perioada de minim 2 luni – GRANITELE TREBUIAU SA FIE INCHISE TOTAL, fara a se mai permite nimanui sa mai intre sau sa mai iasa din tara (exemple: China, Rusia, Serbia etc). In acest fel, in mod sigur, numarul de imbolnaviri era MULT MAI MIC si in maximum 2 luni nu mai aveam nicio imbolnavire. Masurile de limitare a circulatiei si de distantare sociala trebuiau implementate inca din prima zi de instaurare a starii de urgenta de catre Jandarmerie, Politie si Armata. Masurile ADOPTATE IN ULTIMA ORDONANTA MILITARA trebuiau sa fie OBLIGATORII, nu recomandari!!! Cei care nu ar fi respectat aceste hotarari: amenzi si inchisoare. Batranii peste 70 de ani – TREBUIAU OBLIGATI sa ramana in case, sa nu mai iasa in strada, la magazine, nicaieri, iar pentru aceia care nu aveau rude care sa le aduca mancarea, medicamentele sau alte produse de prima necesitate – sa intre intr-un sistem institutionalizat de sprijin, prin functionari ai statului sau voluntari de la organizatii neguvernamentale. Ar fi trebuit sa demareze testarea in masa a populatiei (vezi exemple: Coreea de Sud si Germania).

Din pacate Guvernul Romaniei si Presedintele Klaus Iohannis nu au adoptat aceste masuri minimale de stopare a raspandirii coronavirusului in tara noastra si sunt DIRECT VINOVATI PENTRU CEEA CE VA URMA! In cazul in care in Romania vor muri mii de cetateni, principalii responsabili sunt: Guvernul Romaniei si Klaus Iohannis. Tocmai de aceea imediat dupa ce Dumnezeu ne va ajuta sa se stopeze aceasta epidemie, va trebui ca VINOVATII sa fie judecati si condamnati pentru ca au permis raspandirea acestei boli necrutatoare (in special pentru batranii nostri)! Sa ne ajute Dumnezeu sa nu fie necesare aceste procese!

Doamne ajuta!

Tiberiu Pirnau