Guvernul Romaniei inchide mii de firme, dar nu vine cu masuri concrete de ajutor financiar. Alte state europene sprijina firmele afectate cu zeci de miliarde de euro!

In contextul starii de urgenta au fost inchise FORTAT foarte multe afaceri de catre statul roman. Restaurante, hoteluri, sali de evenimente, saloane de cosmetica etc. E pentru binele nostru al tuturor – asa se spune! Dar cu ce ajuta acelasi stat aceste firme sa-si pastreze, plateasca angajatii in perioada de criza??? Toate statele europene au deblocat zeci de miliarde de euro pentru a ajuta firmele afectate de criza! Guvernul Romaniei nu face nimic in acest sens!!! Vor dispărea sute de mii de locuri de munca, zeci de mii de falimente, iar Iohannis si Orban se scarpina-n….

Tiberiu Pirnau