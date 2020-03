Grupul de Comunicare Strategica este pentru unii muma si pentru altii ciuma!

Observam de cateva zile ca sunt atentionate si sanctionate de acest GCS in special mijloace de informare in masa critice la adresa Guvernului Liberal, chiar daca multe dintre informatiile amendate sunt, in opinia noastra, nevinovate! Ziarul de Valcea a semnalat acestui grup de comunicare difuzarea de catre un site anonim de stiri a unei informatii care a raspandit panica in randul valcenilor! Am trimis aceasta sesizare in urma cu o saptamana si nu am primit niciun raspuns! Sa va fie rusine GCS! Sa intelegem ca actionati doar la comanda politrucilor liberali?