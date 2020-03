Ghid pentru valceni: Aspecte la care trebuie sa fii atent, atunci cand cumperi patutul bebelusului

Chiar daca majoritatea paturilor pentru copii arata aproape identic, trebuie sa stii ca unele elemente ale acestora difera mult, iar daca iti doresti sa-i oferi siguranta si confort celui mic trebuie sa acorzi o importanta deosebita tuturor aspectelor.

Nu este necesar sa te orientezi intotdeauna spre cele mai scumpe produse de pe piața, deoarece, de multe ori, si cele ieftine sunt bune. Astfel, atunci cand mergi in cautarea patutului perfect pentru bebelus, nu trebuie sa pui pretul pe primul loc, ci calitatea.

Iata la ce trebuie sa fii atent, atunci cand cumperi patutul nou-nascutului:

Barele de siguranta dese

Pentru ca bebelusul sa nu cada, majoritatea patuturilor dispun de bare de siguranta. Acestea trebuie amplasate la o distanta de circa 2-3 cm, pentru ca micutul sa nu poate iesi printre ele. Mai mult decat atat, trebuie sa fie si destul de inalte, pentru ca, in momentul in care copilul creste, acesta sa nu poata sari din pat. Astfel, daca produsul nu respecta aceste conditii, orienteaza-te spre altceva.

Roti cu functie de blocare

Daca patutul celui mic dispune de roti, pentru ca acesta sa poate fi miscat dintr-o parte in alta in camera, asigura-te ca are functia de blocare. Este foarte important ca rotile sa ramana blocate cand copilul doarme și, mai ales, pe parcursul noptii, pentru a evita diversele evenimentele neplacute care pot aparea. Ofera-i un somn odihnitor, de calitate, daca iti doresti sa creasca armonios.

Suruburi si cuie ascunse

Prichindeii se pot juca cu absolut orice, motiv pentru care trebuie sa fii foarte atent ca patutul sa nu aiba suruburi, cuie sau lipici in zona in care acestia au acces. Daca iti doresti sa nu stai cu griji, trebuie sa fii foarte atent la acest aspect.

Saltea reglabila

Pe masura ce micutul creste, salteaua trebuie mutata cu un nivel mai jos, sa nu poata sari cu usurinta din pat. Daca produsul nu dispune de aceasta functie de reglare, renunta si orienteaza-te spre alte modele de patuturi pentru copii de la ilbambino.ro. Este recomandat sa alegi intotdeauna lucruri de calitate, deoarece, doar in acest fel, stai departe de riscuri.

In cele din urma, este foarte important ca, in momentul in care ai un copil mic, sa fii atent la absolut toate detaliile. Nu este necesar sa alegi doar produse de la brand-uri renumite, ci trebuie sa verifici calitatea acestora si sa iei in calcul diferitele riscuri la care il poti expune pe micut. Fii responsabil si vei vedea ca cel mic va creste sanatos, vesel si frumos, adica exact asa cum iti doresti.

Sursa foto: Unsplash.com