Fostul ministru Bogdan Matei, SCANDAL de pomina intr-un club de noapte!

Fostul ministru al Sportului, senatorul PSD Bogdan Matei, a fost protagonistul unui scandal monstruos weekend-ul trecut intr-un club din Ramnicu Valcea! Stresat de prea multa politica, parlamentarul valcean si-a gasit relaxarea intr-un club de fite din Ramnic. Muzica la maxim in boxe, fete frumoase, bautura in valuri, valuri! Dans pe balans cu tanarul si nelinistitul senator. Toate bune si frumoase, pana cand Matei a fost calcat pe bataturi si la propriu si la figurat de alt dansator din ringul de la Tao. De aici si pana la o incaierare cu pumni, picioare si mese rasturnate – nu a mai fost decat un pas! Aflam ca fostul ministru a iesit destul de sifonat in urma scandalului! Deh, ale tineretii valuri!

Nicu Trandafir

Foto: Arhiva