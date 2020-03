Deputatul Cristian Buican îi îndeamnă pe tinerii liberali sa incalce ordonanta militara!

Presedintele PNL Valcea, Cristian Buican, se poate alege cu dosar penal dupa o postare dubioasa pe pagina sa de facebook. Acesta a spus ca membrii PNL vor umbla de capul lor pe strazi si, chipurile, ii vor ajuta pe batranii Valcii. Buican contrazice chiar ordonanța militară, care stabilește exclusiv in sarcina autorităților locale identificarea persoanelor peste 65 de ani ce vor avea nevoie de sprijin, precum și hotărârea CLSU prin care s-a solicitat celor ce fac voluntariat sa anunțe Direcția de Asistenta Socială pentru a fi luați in evidenta, in vederea preîntâmpinării unor infracțiuni.

Practic, Buican îi expune pe acești oameni, pe batrani, care citesc tâmpeniile lui și pot la un moment dat deschide usile unor șarlatani ce se recomanda membri TNL veniți sa-i ajute

Nu-l interesează decât capitalul politic, se foloseste efectiv de necazul oamenilor. Rusine!!!