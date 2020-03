DE CE IMIGRANTII NU MERG IN TARILE ARABE BOGATE? 

In Europa vin (sunt adusi, finantati, organizati, pregatiti de anumite ONG-uri ce sa spuna la interviu, ce sa minta pentru a fi acceptati, sa-si arunce documentele, inclusiv sa spuna ca sunt crestini) cu milioanele, sunt primiti cu bratele deschise si li se ofera cazare, masa, ingrijire medicala si bani de buzunar…fara limita de timp ! Si pentru asta, multi dintre ei, se revanseaza: ataca, violeaza, jefuiesc si ucid. Nu sunt pedepsiti, sau, de cele mai multe ori, pedepsele sunt simbolice. Intra in inchisoare pentru cativa ani doar in cazuri de crime deosebit de grave.

Sunt considerati un fel de cetateni extra-legali, ale caror drepturi sunt de multe ori superioare cetatenilor autohtoni – pentru asta chiar se considera superiori autohtonilor, pe care ii trateaza cu dispret. Din cauza de toleranta, diversitate, anti-rasism, anti-fascism, mai nou islamofobie si crime de ura! Din cauza de valori europene ! Dupa expirarea pedeselor nu sunt expulzati pentru ca in tarile de origine drepturile fundamentale le-ar fi puse in pericol ! Toate astea s-au aflat pe doua continente, asa ca robinetul nu mai poate fi inchis. Dar nici nu se doreste asa ceva ! De ce? Pentru ca ei reprezinta o bogatie ! Pentru ca reprezinta viitorul Europei !

De cand a inceput invazia arabo-africana, multi dintre comentatorii fenomenului au acuzat tarile arabe bogate ca refuza sa primeasca refugiati, pe cei de aceeasi credinta, limba si cultura. Presedintele Ligii Arabe raspunde, dar stim chiar din marturia lui Soros ca invazia este finantata (prin el) de catre cine nu se spune, pionul la inaintare este Soros.

___

Ahmed Aboul Gheit, presedintele Ligi Arabe

Ahmed Aboul Gheit, presedintele Ligii Arabe, a fost intervievat de canalul de televiziune chinez pentru America Latina. Jurnalista l-a intrebat pe Ahmed Aboul Gheit: “De ce tarile arabe nu primesc imigranti ?”

AAG: Pentru ca noi nu suntem tari de destinatie pentru imigranti. Dar ramanem deschisi.

TV: Atunci, va rog sa ne explicati de ce toti acesti imigranti si refugiati nu vor sa vina in tarile dumneavostra?

AAG: Este foarte simplu: pentru ca noi nu facem diferente intre oameni !

Atunci cand trec frontierele noastre si cer azil, urmatorul pas este ca trebuie sa semneze un document care ii obliga sa respecte toate drepturile si legile tarilor noastre, si care stipuleaza ca in caz de nerespectare a acestui acord ei vor fi condamnati, in procedura de urgenta, la aceleasi pedepse ca si populatia locala (care pot merge in unele cazuri pana la pedeapsa capitala) si vor fi trimisi inapoi in tarile lor atunci cand isi vor termina executarea pedepsei.

Deasemenea, noi ii obligam sa semneze un acord care prevede ca ajutorul financiar pe care il primesc pentru integrarea in tarile noastre trebuie sa fie rambursat integral in doi ani de zile, in caz contrar toate bunurile le vor fi confiscate si vor fi expulzati definitiv in tarile lor.

Daca cineva nu stie sa scrie si sa citeasca, acesta isi va pune amprenta pe document. Deasemnea nu este acceptata nicio scuza de genul “nu cunosc cultura locala”, ceea ce este greu de crezut in cazul persoanelor de origine araba, si acest gen de scuze nu sunt luate in considerare.

TV: Nu gasiti prea radical acest mod de abordare, domnule Gheit? Europa Occidentala este mult mai supla ca dumneavoastra.

AAG: Deloc ! Pentru ca daca eu caut refugiu si cer ajutor in alta tara, gasesc ca este datoria mea absoluta sa ma supun, cuvant cu cuvant, legilor acelei tari, in caz contrar pot fi expulzat indiferent prin ce mijloace.

Europa Occidentala va sfarsi prin a se trezi si a privi realitatea in fata.

Ar trebui ca liderii Europei Occidentale sa fie trimisi la Doha, in Qatar, sau oriunde in Arabia Saudita, sa ceara azil acolo pentru a experimenta pe pielea lor ceea ce am spus eu.

Acolo se vor trezi! Si asta ii va face sa judece, nu-i asa?

diariojudio

Sursa: https://invictuswebmedia.com/2019/05/25/de-ce-imigrantii-nu-merg-in-tarile-arabe-bogate/