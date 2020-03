Cum a delapidat un administrator valcean peste 1,4 milioane de lei din conturile firmei. Pedeapsa uriaşă la care a fost condamnat de instanţă

Un bărbat în vârstă de 43 de ani din judeţul Vâlcea, cu reşedinţa în Marea Britanie, a fost condamnat la Judecătoria Alba Iulia la pedepasa rezultantă de 7 ani şi 10 luni închisoare.

În acest dosar, P. Nicolae este judecat pentru delapidare în formă continuată (4 acte materiale), faptă pentru care a primit 1 an de închisoare. Prin contopire cu alte condamnări anterioare, în Alba şi în Vâlcea, a rezultat pedeapsa finală de 7 ani şi 10 luni în regim de detenţie. Bărbatul a mai stat o perioadă în închisoare, iar acesta ar urma să fie scăzută dacă decizia instanţei rămâne definitivă. P. Nicolae a contestat hotărârea la Curtea de Apel Alba Iulia. În actul de sesizare al instanţei, în sarcina inculpatului s-a reţinut, în esenţă, că, în calitate de administrator faptic al unei societăţi comerciale din Sebeş şi-a însuşit din caseria societăţii suma totală de 1.459.129 lei pe care a ridicat-o în mai multe rânduri conform unor dispoziţii de plată către caserie falsificate. Între inculpat şi o altă persoană a fost încheiat, la data de 30 noiembrie 2012, data reală fiind 30 noiembrie 2010, un antecontract ce avea ca obiect promisiunea de vânzare – cumpărare a unui teren intravilan.

Suprafaţa terenului era de 70.000 mp, iar preţul de achiziţie era de 1.000.000 lei, din care a achitat cu titlu de arvună suma de 840.000 lei. Din corespondenţa purtată de către reprezentanţii Gărzii Financiare-Secţia Alba, cu reprezentanţii Gărzii Financiare-Secţia Vâlcea, a rezultat că promisiunea de vânzare – cumpărare ce face obiectul antecontractului de vânzare cumpărare nu are o bază reală, deoarece vânzătorul nu avea bunuri mobile sau imobile în proprietate. De asemenea, bărbatul a încheiat la data de 27 aprilie 2010, un antecontract de vânzare-cumpărare cu numitul C. N., având ca obiect promisiunea de vânzare cumpărare a unui imobil situat în loc. Băbeni, jud. Vâlcea, în suprafaţă de 240 mp şi teren aferent de 500 mp., pentru suma de 480.000 lei. În baza acestui antecontract, societatea din Sebeş a achitat către numitul C. N. sumele de 300.000 lei, respectiv 180.000 lei pentru o operaţiune de vânzare-cumpărare, care, în realitate, nu s-a realizat.

Procurorii au stabilit că administratorul societăţii din Sebeş a falsificat trei dispoziţii de plată prin atestarea în mod necorespunzător adevărului a vânzării – cumpărării unor imobile, care în fapt nu există, însuşindu-şi în acest mod suma totală de 1.320.000. De asemenea, acesta şi-a însuţit din casieria societăţii a sumei de 139.129 lei. Instanţa a mai dispus confiscarea de la acesta a sumei de 1.459.129 lei, prejudiciu nerecuperat de partea civilă.

