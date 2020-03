Cristina Covaci, candidata PMP la Primaria Baile Govora: A venit timpul unei schimbări in stațiunea rămasă fără viață!

Partidul Miscarea Populara si-a desemnat candidata la functia de primar al orasului-statiune Baile Govora. Tanara candidata PMP – Cristina Covaci a spus ca: A venit timpul unei schimbări in stațiunea rămasă fără viața, am discutat in data de 1 martie, cu o parte din locuitorii orașului Băile Govora și cei mai multi dintre ei sunt total nemulțumiți de nivelul scazut de trai, își aduc aminte cu lacrimi in ochi ce stațiune balneară frumoasa a fost Băile Govora și ce paragina este acum! Totul e dezolant in aceasta stațiune de aici și lipsa turiștilor.