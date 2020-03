CORONAVIRUS: În Vâlcea sunt 181 de persoane in izolare la domiciliu și 4 persoane internate în secția de Boli Infecțioase a SJU

Potrivit Direcției de Sănătate Publică Vâlcea, până în data de 3 martie 2020, județul nostru avea un numar de 181 de persoane in izolare la domiciliu, 0 persoane aflate in carantina si 4 persoane internate in sectia de Boli Infectioase a SJU Valcea. Dintre acestea, doar 2 persoane au prezentat simptomatologie respiratorie. Acestea au fost testate, rezultatele fiind negative.

De asemenea, au fost testate si 2 persoane din teritoriu (cele 2 persoane au fost contacti apropiati cu una din persoanele internate la sectia de Boli Infectioase a SJU). Testele efectuate au fost negative si pentru aceste persoane. Pentru o parte din persoanele de origine chineza, DSP a primit documentele care atesta perioada de carantina efectuata inaintea venirii in Romania. Prin urmare, aceste persoane au iesit din locatia de izolare.