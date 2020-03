CONVOCARE: ARTA POPULARA SCM – Ramnicu Valcea

CONVOCARE

Administratorul unic si presedinte al societatii ARTA POPULARA SCM – Rm.Valcea , convoaca la sediul social al societatii din Rm.Valcea , str. G-ral Magheru, nr. 8 , bl. S1 , Adunarea Generala Ordinara in data de 09.04.2020 orele 10:00 ( prima convocare conform prevederilor art.17, alin. 1 din statutul societatii ) iar in caz de neintrunire a conditiilor statutare prevazute de art.17, alin. 3, a doua convocare in data de 10.04.2020 , orele 10:00, in conformitate cu art. 19(1) din statutul societatii , cu urmatoarea ordine de zi :

– Raport si proiect de hotarare al administratorului unic privind activitatea

desfasurata in anul fiscal 2019.

– Raportul cenzorului privind activitatea economico-financiara desfasurata in anul

2019 si descarcarea de gestiune a administratorului unic.

– Raport si proiect de hotarare privind situatiile financiare la 31.12.2019. – Raport si proiect de hotarare privind executia BVC-ului si a indicatorilor de

performanta din anexa nr. 1 la contractul de administrare pentru anul 2019.