Consiliul Local a fost de acord cu amenajarea unei parcări publice etajate în fața Casei Tineretului din Ostroveni

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 28 februarie 2020, a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parcare publică zona Ostroveni”, la valoarea totală pentru execuţia lucrărilor de 4.736.366 lei cu TVA. Investiția propusă a se realiza (amenajare parcare publica) reprezintă una din oportunitățile de revitalizare a peisajului urban din zona si face parte din obiectivele prioritare de dezvoltare. Prin realizarea investitiei se va asigura condiţia tehnica, in conformitate cu normativele privind siguranţa circulaţiei autovehiculelor si a pietonilor, care presupune asigurarea protectiei utilizatorilor, împotriva riscului de accidentare.

Pe amplasament, se află scările degradate din fața Casei Tineretului. Circulaţia autovehiculelor se desfășoară greu in zona, in lipsa de siguranţa si unde se creaza aglomerari si ambuteiaje. Scopul investitiei este amenajarea parcarii publice, lucru care va asigura decongestionarea circulaţiei asigurand o circulaţie mai fluenta si in siguranţa, pentru toti factorii, autoturisme, pietoni. Investitia reprezintă una din oportunitatile de revitalizare a peisajului urban din zona si face parte din obiectivele prioritare de dezvoltare. Soluţia aleasa (stâlpi, grinzi si planseu din beton armat) conferă mai multe avantaje precum: stuctura solida cu rezistenta mare in timp, materiale si execuţie ieftine, intretinere uşoara, nu apar deformări in timp, etc.

În urma lucrărilor de constructie și amenajare propuse se vor asigura circa 110 locuri de parcare dintre care 4 vor fi destinate persoanelor cu handicap. Durata de realizare a investiției va fi de 60 zile lucrătoare.

(Petre Coman)