Ce să faci ca să ai un bebe super FERICIT?

Venirea pe lume a unui copil este, cu siguranță, cel mai intens moment dintr-o relație. Fericirea ta, ca părinte, începe din momentul în care, împreună cu partenerul de viață, ai decis că e momentul pentru următoarea etapă: venirea unui nou membru în familie. Starea de bine ce caracterizează fiecare cuplu aflat în această situație, crește pe măsură ce sarcina este confirmată, pe parcursul celor nouă luni încărcate de emoție, culminând cu nașterea și perioada de după aceasta.

Ca să ai un bebe super fericit, trebuie să-i facilitezi minunatul sentiment de bucurie și siguranță, cu mult timp înainte ca el să apară în viața ta. Pregătirea pentru venirea lui nu trebuie să țină cont doar de partea fizică, ci și de cea emoțională, mai ales de aceasta. Mai pe scurt, trebuie să fii, cum se spune, ”bine cu tine”, astfel încât să îi oferi copilului tău sprijinul de care are nevoie. Dacă totul decurge în parametri normali, micuțul se va naște sănătos. De aici încolo, dezvoltarea sa armonioasă – fizică și, bineînțeles, psihică – depinde în continuare de tine.

Fericirea copilului e strâns legată de fericirea ta

Ține minte că situațiile stresante și anxietatea pe care le poți experimenta în timpul sarcinii și după se răsfrâng direct asupra celui mic. Acesta este ca un burete care absoarbe toate emoțiile și sentimentele tale. Fericirea ta este și fericirea lui! Ca să îți fie mai ușor, iată o listă succintă în care se regăsesc nevoile spirituale și materiale de care e bine să ții cont ca să ai un bebe fericit:

Dezvoltarea unui mediu sigur, în care copilul să se manifeste cu naturalețe

Psihologii și terapeuții îndeamnă viitorii părinți la o cunoaștere de sine amplă și asumată, la inventarierea atentă a istoriei personale, la înțelegerea și acceptarea propriei povești de viață. A fi capabil să te înțelegi, să dai dovadă de acceptare de sine și să te iubești, înseamnă că vei putea să îi privești și pe cei de lângă tine cu aceeași dragoste și îngăduință. Încă din primele clipe, copilul are nevoie ca tu să îi creezi acel mediu sigur, în care el să se manifeste natural, neîngrădit.

Pătuț, haine, cărucior, marsupiu, jucării – lucrurile materiale au și ele importanța lor

Hainele potrivite, realizate din materiale blânde cu pielea fină a bebelușului, pătuțul cu lenjerie veselă, jucăriile educative specifice vârstei, căruciorul destinat plimbărilor și marsupiul – acum la mare modă – sunt doar câteva dintre lucrurile de bază din necesarul copilului. Pentru că mulți părinți preferă să le achiziționeze pe toate dintr-un singur loc, BabyNeeds a reunit tot acest arsenal util și necesar. Tot ce rămâne de făcut este să te decizi ce să cumperi, căci variante există. Bineînțeles, dacă ai lucrușoare și obiecte primite de la prieteni sau rude, le poți utiliza cu mare drag și responsabilitate, pentru ca apoi, la rândul tău, să le dăruiești mai departe.

Dragoste și atenție, grijă și implicare

Satisfacerea nevoilor afective și emoționale ale copilului depind de gradul tău de implicare. Fii prezent în mod real în viața lui, chiar dacă are doar câteva zile sau luni. A fi prezent înseamnă a fi conectat, a îți da interesul, a îi oferi atenția necesară. Vorbește-i tot timpul, citește-i, cântă-i! Bucurați-vă împreună! Ai văzut cât de expresiv este un copil, cum este capabil să trăiască intens fiecare sentiment experimentat? Fii acolo, lângă el, când râde cu gura până la urechi sau când plânge din pricina colicilor, de exemplu. Când citiți sau vă jucați împreună, legătura dintre voi devine mult mai puternică. În plus, el se va simți protejat, iubit, susținut, ghidat. Știai că un copil căruia i se citește va avea un vocabular foarte dezvoltat? Prin lectură și prin simpla urmărire a ilustrațiilor din cărți, celui mic îi sunt stimulate ascultarea și atenția. Când crește mai mărișor, îndrumă-l să descopere singur anumite lucruri și îndeamnă-l să fie curios, să pună întrebări pentru a primi lămuriri. Nu îi dicta mereu ce are de făcut!

Există studii care au demonstrat că, începând cu al doilea trimestru de sarcină, fătul poate percepe sunetele care ajung la el. De aceea, este indicat să îi pui muzică și să îi citești încă de pe vremea când este în burtică. Află mai multe despre acest subiect interesant din următorul articol.

Despre nevoile bebelușilor se pot scrie zeci, chiar sute de pagini, și pot fi atinse subiecte diverse, cum ar fi nutriția acestora, controalele medicale, orele de somn etc. Însă, nu uita că cele mai importante nevoi pe care tu, ca părinte, trebuie să i le îndeplinești, sunt cele emoționale: iubește-l necondiționat, fii prezent în mod real și conștient în viața lui, ghidează-l pe parcursul minunatei călătorii numită viață!

