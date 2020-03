BOMBA! In atentia IGPR: Au disparut banii dintr-un flagrant realizat de politistii valceni de la Serviciul Economic al IPJ Valcea!

Circ la Inspectoratul Judetean de Politie Valcea! Au fost pierduti banii dintr-un flagrant! 6000 de lei au disparut si nimeni nu-i mai gaseste! Vineri, 28 februarie, politistii de la Serviciul Economic din cadrul IPJ Valcea au realizat un flagrant la CAR Vilmar, in urma caruia a fost retinut un barbat care a incasat 6000 lei – un imprumut obtinut cu mai multe inscrisuri false (adeverinte de salariu). Seriile de pe bancnotele respective au fost notate in prealabil de politisti. Faptuitorul a fost retinut si bagat la arest, iar banii din flagrant au disparut! Nu se afla nici la dosar, in contul CAR Vilmar, nici la Trezorerie – asa cum ar fi fost normal. Procurorul de caz nu a vazut nicio bancnota. Problema a fost discutata in mai multe sedinte la IPJ, iar conducerea inspectoratului a dat ordin sa se rezolve urgent situatia. Pe surse am aflat ca se intentioneaza ca politistii sa puna banii din buzunar si sa fie refacut procesul verbal, iar persoana retinuta sa fie determinata sa-l semneze din nou. Asteptam urgent un punct de vedere al conducerii IPJ Valcea, dar si al IGPR si Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea.

Nicu Trandafir