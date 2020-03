Bancile se sterg la fund cu Ordonanta Guvernului, prost conceputa, de amanare a platii ratelor!

Bancile se sterg la fund cu Ordonanta Guvernului, prost conceputa, de amanare a platii ratelor! In ultimele zile foarte multi valceni ne-au sunat la redactie si au trimis mesaje pe adresa electronica, prin care ne-au adus la cunostinta ca bancile nu accepta amanarea platii ratelor si impun niste conditii aberante! Mai mult decat atat, s-au inmultit telefoanele date de banci si firme de recuperari debite. Se pune o presiune extraordinara asupra romanilor in aceasta perioada! Pai mai idiotilor care conduceti banci in Romania, voi credeti ca in aceasta perioada grea romanii mai pun in prim plan plata ratelor bancare?! Cretinilor din banci care ati facut profituri de zeci de miliarde de euro din banii romanilor, voi nu ati auzit de solidaritate in momente de criza?! Pai voi, in frunte cu tampitii de politicieni care ne-au adus in aceasta situatie (prin masuri prost gandite, care au permis sa intre in tara milioane de romani veniti din tarile afectate grav de coronavirus, pe care nu i-au bagat in carantina!!!!!) credeti ca romanii vor renunta sa-si cumpere mancare sau sa plateasca utilitatile si sa va dea voua bani la rate bancare IN ACEASTA PERIOADA???!!! E o nebunie! Iohannis, Vela, Citu, Orban va veni o vreme cand va trebui sa platiti pentru acest HAOS si incompetenta voastra criminala! Nu mai e mult! Veti plati GARANTAT!

Tiberiu Pirnau