APEL LA SOLIDARITATE! Politicienii si oamenii de afaceri valceni, PROVOCATI sa dea dovada de OMENIE!

Ii provoc pe politicienii valceni ca acum in aceasta situatie de criza sa dea dovada de omenie si SOLIDARITATE! Concret, in loc de pliante electorale sa distribuie valcenilor masti de protectie si manusi – pentru a putea sa iasa din case la cumparaturile de stricta necesitate! Partidele se pot mobiliza si sa stranga acesti bani pentru a cumpara echipamente minime de protectie si sa le doneze valcenilor cu posibilitati materiale reduse, dar si spitalelor! Le sugerez politicienilor sa colaboreze cu directiile sociale ale primariilor care cunosc destul de bine situatia valcenilor aflati in dificultate financiara sau medicala.

Vom trimite acest mesaj tuturor politicienilor din Valcea, sa vedem daca acest APEL LA SOLIDARITATE are efect!

Acelasi APEL il adresam si oamenilor de afaceri din judetul Valcea!

Vom face publice gesturile de omenie ale fiecarui partid sau politician, dar si ale oamenilor de afaceri.

Biserica Valceana se implica si ea?!

Hai ca se poate!

Doamne ajuta!

Tiberiu Pirnau