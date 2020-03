Andra Bica va fi schimbata luni din functie! Ciolanarii liberali si-au vazut visul implinit

Tara arde si liberalii se piaptana! In plina criza de coronavirus, liberalii s-au gandit sa schimbe inspectorii sefi de la toate inspectoratele scolare din tara si imediat dupa aceea inspectorii scolari si directorii de scoli, cu sau fara concurs. In foamea lor mare de functii nu au mai putut sa astepte 2-3 luni pana trece aceasta perioada nefasta pentru intreaga omenire. Si acum, cand tara se afla cu un picior in groapa, liberalii se gandesc la ciolan! Schimbarea se va produce si la Valcea. Andra Bica, cel mai bun, echilibrat si de bun simt inspector general din Valcea ultimilor 30 de ani, va fi inlocuita cu cine stie ce matracuca îngălbenită sau pupincurist buicanist, care va bulversa invatamantul valcean. Sansele ca la ISJ Valcea sa vina un profesionist sunt foarte mici, tind spre zero. Seful de trib Cristian Buican are nevoie in toate functiile de yesmeni fara caracter si coloana vertebrala…

Tiberiu Pirnau