ALERTA MAXIMA LA VALCEA! Patru valceni veniti din Lombardia- Italia bagati in carantina! Suspecți de infectare cu coronavirus! 

ALERTA MAXIMA LA VALCEA! Patru valceni reveniti ieri in tara din centrul focarului de coronavirus din Italia, Regiunea Lombardia, au fost bagati de autoritati in carantina la Ramnicu Valcea! Acestia au prezentat simptome ingrijoratoare si au au fost consultati la SJU Valcea, li s-au recoltat probe care sunt analizate de medicii epidemiologi. Cei patru valceni iresponsabili si inconstienti provin din Mihaesti. Primarul Mircia Gutau a dispus ca acestor patru suspecți de infectare cu coronavirus sa le fie asigurate cazarea in condiții de siguranta pentru populatia municipiului si mancarea.