Alerta in cartierul Petrisor! Valceni intorsi din Franta care au indus in eroare autoritatile si nu au intrat in carantina!

In ultimele zile au ajuns si la Ramnicu Valcea multi valceni reintorsi in Romania din tarile grav afectate de coronavirus: Italia, Spania, Germania, Franta, UK etc. Dintre acestia cei mai multi au dat dovada de simt civic si au declarat exact de unde vin intrand in carantina sau autoizolare la domiciliu. Dar exista si exceptii negative! Oameni inconstienti care incearca sa fenteze autoritatile si pun comunitatea in pericol! Spre exemplu: in aceasta seara, in jurul orei 18.00, a ajuns la Ramnicu Valcea din Franta, cu autoturismul personal, o familie formata din 5 persoane care nu a declarat de unde a venit! Vecinii acestora, din cartierul Petrisor, Bloc P 3, scara B – au intrat in alerta, stiind exact de unde vin ,,stranierii,,. Oamenii revoltati au contactat prin 112, atat Politia cat si Directia de Sanatate Publica, care pana la aceasta ora nu au luat nicio masura legala cu cele 5 persoane sosite azi din Franta, o tara grav afectata de coronavirus! Ne intrebam ce mai asteapta autoritatile?!