ALERTA! Doi valceni au venit de la Roma si REFUZA sa intre in carantina sau autoizolare! Directia de Sanatate Publica refuza sa ia masuri!!! 

Inconstienta maxima la doi valceni!

In plina epidemie de coronavirus, doi valceni, sot-sotie, au plecat intr-un city break la… Roma! Pentru a nu pierde, probabil, 50 de euro, acesti doi indivizi au plecat saptamana trecuta trei zile sa se plimbe tocmai in tara cea mai afectata de Covid-19. Imediat ce s-au intors in tara, in week-end, acestia s-au dus glont la familiile lor si au inceput sa circule prin municipiul Ramnicu Valcea, refuzand sa intre in autoizolare sau carantina 14 zile! Acestia au invocat ca sunt sanatosi, ca au facut testele de depistare a coronavirsului (MINCIUNA!) care au iesit negative si medicii de la Directia de Sanatate Publica le-au spus ca nu trebuie sa se izoleze! Grav este faptul ca aceasta familie are doi copii la un liceu de prestigiu din Ramnicu Valcea! Copiii au venit la scoala luni!!! Conducerea scolii a fost sesizata de colegii de serviciu ai valcencei plecata in vacanta la Roma.

Asadar, atragem atentia autoritatilor sa introduca URGENT in carantina aceasta familie!

Situatia este foarte INGRIJORATOARE, avand in vedere faptul ca ultimul caz de infectie cu coronavirus in Romania provine chiar de la Roma, locul unde au fost valcenii amatori de vacante in Italia, focarul central al Covid-19 in Europa!

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Economiei, citat de Mediafax, femeia care a fost confirmată cu coronavirusul este salariată a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) și lucrează în cadrul Direcției Economice.

„S-a întors din concediu de la Roma în data de 27 februarie 2020, fiind prezentă la serviciu în zilele de 28 februarie, 2 și 3 martie 2020. Începând cu data de 4 martie, salariata a solicitat concediu de odihnă. Salariata a fost plasată în carantină în ziua de sâmbătă 7 martie 2020, iar în ziua de 8 martie 2020, după testarea pozitivă pentru infectarea cu COVID-19, a fost internată în spital. Conducerea OSIM a fost informată în cursul zilei de 8 martie 2020, zi nelucrătoare, despre această situație, imediat transmițându-se un e-mail de informare către Direcția de Sănătate Publică București”, se arată într-un comunicat.

