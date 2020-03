5 tipuri de incaltaminte pe care parintii din Valcea trebuie sa le cumpere celor mici

Incaltamintea celor mici este foarte importanta si trebuie aleasa cu atentie. De cele mai multe ori, copilul nu va spune daca il deranjeaza ceva la incaltarile pe care o poarta, iar, din aceasta cauza, trebuie sa alegi inca de la bun inceput perechile potrivite pentru el, in functie de material sau de modelul lor.

Astfel, este nevoie sa stii ce fel de perechi de incaltaminte nu trebuie sa ii lipseasca celui mic din pantofar, iar acest articol este pregatit special sa iti ofere informatii cu privire la cele potrivite pentru copilul tau. Mai mult decat atat, ideile trebuie adaptate si personalizate in functie de placerile celui mic sau de nevoile lui.

Iata ce tipuri de incaltaminte trebuie sa aiba cel mic

Tenisi

Acest tip de incaltaminte este usor de incaltat si foarte comod. In cazul in care alegi sa mergi la o plimbare in parc alaturi de cel mic, tenisii sunt o alegere potrivita, deoarece ii vor oferi copilului confortul de care acesta are nevoie pentru a se bucura de tot timpul petrecut in parc.

Cizme de ploaie

Este cunoscut faptul ca cei mici adora sa iasa afara dupa ploaie, la fel cum adora sa calce in apa ramasa pe strada in urma acesteia. Astfel, pentru aceste momente, dar si pentru cele in care vremea de afara nu tine cu tine, dar cu toate acestea, trebuie sa iesiti din casa, sunt potrivite cizmele de ploaie, pe care le poti alege cat mai colorate si atragatoare pentru copilul tau.

Sandale lejere

Pentru vremea frumoasa de afara, cel mic trebuie sa aiba sandale comode, potrivite pentru activitatile zilnice. Fiind foarte usor de incaltat, copilul poate face acest lucru chiar si singur, desigur, in functie de varsta lui.

Aceste incaltari sunt potrivite si pentru baietei, si pentru fetite, deci prichindelul trebuie sa aiba acest tip de incaltaminte acasa, asadar, cauta sandale pentru copii la preturi avantajoase, pentru a completa colectia micutului sau micutei tale.

Ghetute

Pentru vremea mai putin placuta si pentru momentele in care vrei sa il incalti cat mai usor pe cel mic sau pe cea mica, trebuie sa ai acest tip de incaltaminte. Ghete pentru copii cu fermoar sunt confortabile si foarte usor de incaltat, fapt ce le face destul de practice.

Pantofi sport

Acest tip de incaltaminte pentru cei mici este potrivita pentru momentele in care vreti sa iesiti in parc. Activitatile celui mic nu vor fi limitate din cauza incaltarilor, deoarece pantofii sport sunt special creati pentru facilitarea momentelor in care copilul este la joaca.

Tine cont de latimea piciorului copilului atunci cand ii alegi incaltamintea, dar si de faptul ca dimensiunile acestuia se vor schimba destul de repede, deci masoara-i piciorul constant. Este foarte important ca perechea de incaltari sa ii fie comoda si sa ii ofere confortul de care are nevoie, indiferent de activitatile pe care le va face in ziua respectiva.

Astfel, tine cont de ideile prezentate in acest articol si asigura-te ca tu le ai acasa si ca sunt pregatite sa fie purtate de copilul tau.

Sursa foto: shutterstock.com