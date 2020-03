5 elemente care nu trebuie sa lipseasca dintr-un pub modern si relaxant din Valcea

Exista multe persoane care isi doresc sa castige bani pe cont propriu se gandesc sa deschida anumite terase, baruri, pub-uri sau restaurante, in care oamenii sa vina sa-si petreaca timpul liber impreuna cu cei dragi. Daca iti doresti ca localul tau sa fie printre cele mai recunoscute din oras, trebuie sa il amenajezi cat mai modern si sa pui relaxarea clientilor pe primul loc.

Pentru ca oamenii sa se simta de nota 10 in locatia ta, trebuie sa ai in vedere atat angajarea unui personal amabil, priceput, cat si amenajarea unui spatiu confortabil, care sa dispuna de foarte multe produse care induc o stare buna si armonie.

Iata ce trebuie sa contina un pub modern, relaxant:

Hamac

Oamenii care traiesc in mediul urban nu au unde sa se bucure de hamacuri, decat in interiorul unor pub-uri. Daca iti doresti ca locatia pe care o manageriezi sa fie una de calitate, apreciata de o mare parte din locuitorii orasului, trebuie sa amenajezi pe terasa un loc special, in care oamenii sa se relaxeze dupa zilele obositoare de la locul de munca. Acest lucru va face barul sa devina unu dintre cele mai apreciate, iar vanzarile vor creste considerabil.

Muzica relaxanta

Pub-urile moderne trebuie sa stea cat mai departe de genuri precum house, rap, trap sau techno, deoarece oamenii adora sa iasa in oras la discutii cu prietenii sau cu parteneri de afaceri in locuri cat mai linistite, in care conversatiile decurg natural, fara riscul de a fi intrerupte de basul muzicii. Astfel, este de preferat sa se auda pop, jazz sau ceva instrumental, deoarece aceste 3 genuri sunt cele care induc o stare buna de dispozitie si destreseaza oamenii.

Produse personalizate

In prezent sunt foarte apreciate locatiile care fac lumea sa zambeasca prin intermediul unor citate scrise pe pereti, pe oglinda din baie sau pe mese. De asemenea, poti amenaja pub-ul in mod cat mai original, cu diferite produse din Africa sau cu tematica mediteraneana, astfel incat vizitatorii sa se simta precum in vacanta in interiorul pub-ului tau.

Fotolii de tip puf

Oamenii cauta tot mai mult spatii in care sa se recreeze, in care sa poata citi o carte buna, sa lucreze in liniste, in mod cat mai relaxant, fapt pentru care trebuie sa ai cateva fotolii puf pe terasa ta. Orienteaza-te spre culori cat mai puternice, precum rosu, portocaliu, verde sau roz, pentru a adauga un plus de optimism si veselie design-ului locatiei. Pune mare accent pe atmosfera, deoarece aceasta aduce sau indeparteaza clientii.

In cele din urma, este foarte important sa iei in considerare si sa pui pret pe fiecare aspect al pub-ului tau, deoarece si cel mai mic defect poate aduce reprosuri din partea consumatorilor sau ii poate alunga. Daca iti doresti ca terasa ta sa aiba succes si sa fie apreciata de o varietate de oameni, axeaza-te pe amenajarea unui spatiu relaxant, care sa aduca zambetul pe buzele clientilor!

Sursa foto: Unsplash.com