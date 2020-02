Virgil Pirvulescu, candidat la functia de primar al Ramnicului: Haideti sa ne eliberam de patimi, de orgolii si provincialism! 

Puterea formării unui obicei poate avea și o parte întunecată. Uneori ne obișnuim și cu răul prea repede și îl luăm drept normalitate.

Ca o confirmare a celor spuse in postarile anterioare, statistica vine și arată:

➡Suntem un oras care se depopuleaza: DOAR 66% din tinerii peste 18 ani raman in Valcea si, si mai ingrijorator, doar 10% din absolventii de la colegiile de top(studii, superioare).

Toate sunt consecinta celor semnalate de mine: lipsa perspectivei unei cariere bine platite, a unor investitii care sa creeze plus valoare și, automat, salarii motivante.

➡ Haideti sa ne eliberam de patimi, de orgolii, provincialism si sa intelegem ca:

➡DOAR un oras frumos nu inseamna si un oras sanatos.

➡DOAR impreuna putem realiza schimbare, nu exista un Mesia sa faca asta pentru noi.

Daca acum nu schimbam ceva in viitorul apropiat, e posibil sa schimbam doar video-call-uri cu copiii nostri aflati in Bucuresti, Cluj, Sibiu, UK, USA etc.