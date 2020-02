VIDEO – Lupte de strada cu elevi de liceu la Ramnicu Valcea!

Lupte de strada cu elevi de liceu la Ramnicu Valcea! Bataie cu pumni si picioare intre elevi de la un liceu din Ramnicu Valcea. Dupa cum se vede in inregistrarea video, conflictul violent dintre cei doi adolescenti a avut loc in afara liceului si a orelor de scoala. Socant este ca mai multi colegi ai celor doi le fac galerie si ii incurajeaza sa-si care pumni si picioare! Andra Bica, inspectorul sef al Inspectoratului Scolar Valcea, ne-a declarat ca a fost dispusa o ancheta in acest caz pentru a fi identificati batausii si ca vor fi luate masurile de rigoare. Vom reveni!