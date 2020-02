Trăsăturile tehnice ale mașinilor Nissan

Compania japoneză Nissan Motor Co. Ltd. produce mașini din 1935, la un an de la înființare.

Yoshisuke Aikawa a fost primul președinte al întreprinderii și unul dintre fondatorii acesteia. Sediul se află în Nishi-ku, Yokohama, Japonia. Producția modernă de mașini cuprinde autoturisme, crossovere, pickup-uri, mașini sport și vehicule comerciale ușoare, inclusiv modele complet electrice și hibride. Până în 2018 Nissan a fost cel mai mare producător de vehicule electrice din lume, producând peste 5 milioane de mașini.

Trăsăturile tehnice ale mașinilor Nissan

Pe mașinile brandului sunt implementate tehnologii avansate, care permit obținerea unui consum eficient de combustibil și caracteristici bune la drum. De exemplu, noul hatchback cu 5 uși Nissan Micra 2019 este echipat cu o gamă vastă de motoare diesel și pe benzină: de la 70 cp și 95 Nm cuplu până la 115 cp și 200 Nm. Consumul mediu de combustibil în ciclul combinat al versiunilor pe benzină este de peste 6 litri/ 100 km.

Legendara mașină sport GT-R are o ținută impresionantă și uimitoare caracteristici dinamice. Versiunea NISMO, creată de diviziunea de performanță proprie companiei Nissan, este echipată cu motor V6 de 3.8 litri cu turbocompresor dublu. Acest motor are o putere de 591 cp și un cuplu maxim de 652 Nm.

Un concept complet nou despre condusul auto – Nissan Intelligent Mobility – prezintă un întreg sistem de tehnologii inovatoare, inclusiv sistemul de condus și parcare autonomă a vehiculului (Propilot), sistem de avertizare coliziune frontală, sistem de monitorizare a punctelor moarte, sistem de asistență și intervenție pe bandă, sistem de monitorizare panoramică etc.

Producătorul a dezvoltat multe inovații în domeniul siguranței auto, sistemelor auto inteligente și a soluțiilor de energie sustenabilă. În prezent, hatchback-ul complet electric cu 5 uși Leaf și furgonetele E-NV200 își prezintă gama de modele de vehicule electrice.

