Stefan Prala va fi un administrator special PREZENT la CET Govora

Consilierii judeteni liberali dau dovada de ipocrizie maxima! Marionetele ciobanului din CJ Valcea au strigat ca din gura de sarpe impotriva numirii in functia de administrator special la CET Govora a lui Stefan Prala. Pic si Poc au invocat ca, vezi Doamne, Prala nu ar putea sa fie prezent la CET Govora zi de zi – cate patru ore – pentru ca este detasat la ANAR, la Bucuresti. MINCIUNA are picioare scurte! Stefan Prala este seful Departamentului Audit din cadrul ABA Olt – adica lucreaza zi de zi la Ramnicu Valcea! Mai baieti liberali, pe langa faptul ca sunteti ridicoli, voi chiar dati dovada de demagogie, pai ati uitat cand l-ati numit pe aceeasi functie pe un anume Mihai Mihalache, care lucra la Ministerul Economiei, la Bucuresti, care nu a trecut nici macar o zi pe la CET, la Ramnicu Valcea, ii ducea soferul documentele la semnat la capitala! Sa va fie RUSINE! Iar in perioada in care Stefan Prala a fost administrator special la CET Govora, lucrurile au mers foarte bine aici. Acesta e adevarul!

Tiberiu Pirnau