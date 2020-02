Sotia comandantului Politiei Valcea, Constantin Mihalache, face DEZVALUIRI INCEDIARE!

Intr-o editie anterioara a publicatiei noastre scriam ca noul inspector sef al IPJ Valcea, comisarul sef Constantin Mihalache, intelege sa-si exercite managementul la sute de kilometri distanta de judetul Valcea. In contextul scandalului de la Horezu, cand un politist a fost lovit de un scadalagiu in data de 14 februarie, relatam atunci ca seful Politiei Valcea plecase cu o zi inainte la Harghita, judetul din care provine, pentru a putea sarbatori Ziua Indragostitilor…in liniste, obosit fiind probabil de deschisul usilor zilnic pe la anumite institutii din centrul orasului, cu sefi liberali, de unde primeste anumite comenzi politice.

Bomba vine de la sotia comisarului sef, profesoara Liliana Mihalache, director adjunct al Scolii Gimnaziale Liviu Rebreanu din Miercurea Ciuc. Intr-o declaratie fulminanta data in exclusivitate Ziarului de Valcea, aceasta isi desfiinteaza sotul, acuzandu-l de imoralitate: Am gasit articolul dumneavoastra publicat online si acolo este mentionat ca domnul Mihalache a fost in ziua de 14 februarie acasa pentru a sarbatori Ziua Indragostitilor. Vreau sa va spun ca realitatea este alta – verificabila. Nu a fost acasa! De sarbatorit a sarbatorit, dar probabil in alta parte, cu altcineva! Cu mine, sotia lui, nu a sarbatorit, eu fiind plecata in orasul Balan, cu 40 de copii, in cadrul unui proiect interdisciplinar in zilele de 14 si 15 februarie. Activitatea aceasta a fost prezentata si in publicatia locala Informatia Harghitei. Deci se poate verifica acest amanunt. Vreau sa va felicit sincer pentru ca in sfarsit cineva a vazut adevarul in ceea ce-l priveste pe sotul meu! Ce o sa mai aflati despre dansul… Eu v-am sunat pentru ca daca locuitorii judetului Valcea citesc ca sotul meu a fost acasa de Sf. Valentin il vor percepe ca pe un om de omenie, ceea ce nu este adevarat. El nu a petrecut acasa! Acest comportament imoral, cu deplasari dese, l-a avut mai mereu! Asa s-a comportat si la Harghita, peste tot pe unde a lucrat. Este o lipsa de moralitate, iar valcenii trebuie sa stie!

Liliana Mihalache, sotia comandantului IPJ Valcea, vine cu dezvaluiri bomba: In ceea ce priveste functiile ocupate – el nu a dat niciodata examene, concursuri – a ocupat intotdeauna functiile prin numiri, imputerniciri! Nu este corect asa. A urcat in ierarhie politic, cu sustinere politica, la fel ca si acum, la Valcea!

Bineinteles ca am incercat sa-l contactam si pe Constantin Mihalache pentru un drept la replica la afirmatiile sotiei, din pacate la numarul de telefon de pe site-ul Politiei Romane ne-a raspuns altcineva…

Nicu Trandafir