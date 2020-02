SOCANT! Primarul Valerian Alexie construieste o noua gradinita la Mateesti din… bolovani

In satul Greci din comuna Mateesti a inceput constructia unei noi gradinite. Toate bune si frumoase! Problema este ca firma de constructii in goana ei dupa profit cu orice pret nu respecta normele legale de constructii. Iar acest fapt se intampla chiar de fata cu primarul liberal Valerian Alexie, care ii si incurajeaza pe muncitori sa-si cam bata joc de… constructie. Pai cand bagi, mai Dorele, mai multi bolovani in fundatie decat beton cum te numesti?! Bineinteles ca iti raman mai multi banuti in buzunar.. chiar si pentru prieteni.

Nicu Trandafir