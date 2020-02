Sfaturi amenajare – canapele living

O canapea de colt este cea mai potrivita optiune pentru o camera mica. Desi masiva, este functionala. Un astfel de model poate fi prezentat sub orice forma: cu laturile simetrice, de lungimi diferite sau de forma semicirculara. Canapeaua pe colt este usor de pliat, transformandu-se intr-un pat, ceea ce este foarte convenabil pentru o garsoniera. Acest lucru va ajuta la organizarea rationala a spatiului, apoi camera de zi va deveni atat o camera, cat si un dormitor sau un birou. Poti alege canapele living care vor arata rational in bucatarie, sufragerie sau in zona in care aceste doua camere sunt combinate. De asemenea, poti achizitiona doua canapele in schimbul uneia masive. Interiorul livingului cu un astfel de mobilier, este modalitatea perfecta de a aranja confortabil un spatiu pentru oaspeti.

Living cu doua canapele

Un interior cu doua canapele living, implica amplasarea lor in versiuni diferite, si anume:

In opozitie una fata de alta, pentru simetrie.

Ambele aproapiate pe acelasi perete (versiune liniara), cu o masuta de cafea sau semineu la mijloc.

Spate in spate pentru zonarea spatiului.

In pozitia literei „P”, cand camera este mare si in centrul ei este un loc spatios.

canapea living in mijlocul camerei, va servi drept diviziune a camerei.

canapea cu un spate sau un colt poate fi, de asemenea, plasata in mijlocul camerei, distribuind corect raportul dintre pereti si mobilier. Poti pune o masuta de cafea in fata ei.

Optiunea langa fereastra in camera de zi. Este foarte posibil un astfel de aranjament, principalul lucru este ca fereastra sa nu se inchida in modul ridicat. Daca ai un interior in stil chinezesc, canapeaua living se va incadra perfect in atmosfera, va salva zona casei tale si va crea un sentiment de volum. Versiunea modulara a canapelei living, constand din numarul de blocuri de care ai nevoie, se va potrivi perfect aici.

Cumpara canapele living de la Ocean.ro

Din magazinul online https:/www.ocean.ro/ poti alege canapele living „inteligente”. Datorita functionalitatii lor isi vor ocupa locul potrivit in apartamentul tau. Aceasta inventie are o functie de interschimbare a partilor. Zona mica limiteaza alegerea mobilierului. Dar canapeaua, ca element indispensabil al livingului, va domina aceasta camera. Dar cum sa faci atmosfera confortabila? Cumpara canapele living cu alte piese de mobilier, aceasta fiind cea mai buna alegere. A pune o canapea de-a lungul peretelui livingului, este de asemenea, o solutie economica. Canapeaua, instalata intr-o nisa speciala in peretele mobilierului, economiseste in acelasi timp spatiul si serveste ca decor pentru incapere.

Canapele living – Culori

Tendintele culorilor in moda pentru canapele living, tind sa aiba nuante de aur, chihlimbar, cupru. Acestea sunt utilizate din ce in ce mai mult la decorarea elementelor individuale: cotiere, picioare, spate canapea, minibar. Astfel de elemente sunt fabricate din lemn. Majoritatea acestor articole au tapiterie din piele. Desi aceasta optiune nu este chiar o achizitie bugetara, totusi, aspectul lor aristocratic, important va decora livingul clasic. Iar versatilitatea si practicitatea pielii, sau analogii acesteia, nu vor crea probleme pentru ingrijire. Textilele sunt materiale foarte populare pentru canapele living moderne. Cele mai bune mostre de tesaturi populare, sunt velur, piele de caprioara, jacquard, plus si altele, care pot satisface nevoile oricarui cumparator.