Sefii Politiei Valcea, Constantin Mihalache si Razvan Giuroiu, actioneaza la comanda politica a PNL?!

“Politist agresat in timp ce seful I.P.J. Valcea serba ziua indragostitilor la sute de kilometri de judetul Valcea “

SPERANȚE NĂRUITE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CONDUCEREA I.PJ. VÂLCEA….

Cu toate ca am inceput anul 2020 cu o noua conducerea (trimisa special si cu…”dedicatie” de mai marii M.A.I.) I.P.J.Valcea si despre care credeam ca este una onesta si cu obiective clare in diminuarea infractionalitatii din judetul nostru, pe surse vin foarte multe dezamagiri.

TEAMĂ ȘI TEROARE PROVOCATE DE CĂTRE UN MINOR !

In noaptea zilei de 15 spre 16 februarie 2020 in localitatea Horezu, la un local cunoscut din zona, a fost sesizata, prin SNUAU 112, fapta de distrugere a localului de catre o persoana.

La fata locului s-a deplasat o echipa formata din doi politisti si un jandarm care au identificat ca autor al distrugerii pe C.I.A. in varsta de 16 ani, care avea un comportament agresiv (fizic si verbal) si care nu a dorit sa colaboreze cu organele de politie.

Din cauza acestui fapt politistii si jandarmul l-au scos din local si langa autospeciala au incercat incatusarea lui, insa in momentul incatusarii mai multe persoane au inceput sa aduca injurii politistilor cat si a ii brusca fizic creandu-se o busculada.

In timpul busculadei agresorul si-a eliberat mana pe care avea catusele prinse si a lovit agentul de politie in cap provocandu-i leziuni, lucru pentru care i s-au acordat ingrijiri medicale de catre echipajul medical sosit la fata locului, ulterior stabilindu-se diagnosticul de TCC cu escoriatie frontala prin agresiune.

In timpul busculadei si din cauza faptului ca echipajul de politie era depasit numeric, politistii agresati si intimidati de mai multe persoane jandarmul a luat decizia de a descatusa agresorul.

Agresorul s-a urcat intr-o masina marca Ford Fiesta de culoare neagra si a plecat de la fata locului, sub privirile neputincioase ale fortelor de ordine.

Si toate acestea, in timp ce comisarul sef Mihalache intelege sa-si exercite managementul la I.P.J. Valcea de la sute de km distanta de judetul Valcea, de acasa, unde a plecat inca de joi seara, pentru a putea sarbatori ziua indragostitilor…in liniste, obosit fiind probabil de deschisul usilor zilnic pe la anumite institutii din centrul orasului, institutii care il si protejeaza de…oltenii care ii provoaca numai probleme.

Abia in aceasta dupa amiaza C.I.A. in varsta de 16 ani a fost retinut de catre Parchetul Horezu.

SE ȚINE CONT DE MODUL ÎN CARE A FOST TRATAT LA HOREZU ???

Ar fi existat la scurt timp dupa investire si anume in jurul datei de 15.01.2020 in localitatea Horezu un chef la care oaspete de cinste ar fi fost domnul inspector sef . Oare acesta sa fie motivul comunicatului de presa trunchiat in legatura cu cazul acesta ???

CONDUCERE NOUĂ, PROBLEME GRAVE !!!

Lucrul cel mai grav este ca de la investirea noi conduceri a I.P.J. Valcea nu este primul caz de acest gen. O sa mai enumeram cateva cazuri de ultraj fizic din localitatile Ghioroiu, Balcesti cat si un ultraj prin amenintare la Brezoi asta insemnand aproape 25% de cazuri de ultraj din totalul celor din anul precedent si asta numai in prima luna din 2020.

Amintim si alte cateva cazuri grave care, sub genialul management al comisarului sef Mihalache si al aghiotantului sau Giuroiu, zac in sertare fara a cunoaste motivele si fara a se reusi identificarea autorilor si tragerea lor la raspundere: cazul de omor din Mun. Rm.Valcea de pe faleza Oltului din Ostroveni care si pana acum este cu autor necunoscut, cat si talharia de la Mihaesti care si ea este faptuita de un autor necunoscut .

SE VORBEȘTE ÎN ȘOAPTĂ !

Cauzele probabile ale acestor nereguli din cadrul I.P.J.Valcea. se datoreaza exclusiv modului in care noua conducere intelege notiunea de “management” si anume concentrarea peste masura a domnului inspector sef al I.P.J. Valcea Mihalache de a da rapoarte pe fiecare dimineata domnului prefect Tiberiu Costea multe fiind cu tenta politica …dar si sedintele tinute, in fiecare dimineata, cu toti sefii din judet astfel blocand pret de cateva ore activitatea acestora..

SE ZVONEȘTE CĂ AR EXISTA UN GRUP… ÎN I.P.J.VÂLCEA !!!

Domnul imputernicit inspector sef nu ar fi singura persoana care aduce deservicii institutiei ci si aghiotantul sau Giuroiu Razvan imputernicit Adjunct Inspector Sef cat si seful unei alte stucturi de forta, care impreuna cu domnul Mihalache Constantin s-ar ocupa de fabricarea unor dosare care sa afecteze anumiti adversari politici ai P.N.L , bucurandu-se si de sprijinul conducerii unei anumite unitati de parchet.

Aceleasi surse sustin ca ar exista o apropiere neinstutionala exagerata cat si de alta natura intre unii membrii ai actualei conduceri I.P.J. Valcea si ai unitatii de parchet in cauza…

Vom reveni cu mai multe detalii si fapte a noii conduceri a I.P.J.Valcea.

Facem precizarea ca informatiile acestui articol sunt venite pe surse..

