SCM Ramnicu Valcea se califica in premiera in sferturile Ligii Campionilor SCM Ramnicu Valcea se califica in premiera in sferturile Ligii Campionilor

SCM Ramnicu Valcea s-a calificat matematic in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa o victorie pe teren propriu, sambata la pranz, in fata suedezelor de la Savehof – informeaza ziare.com

Fetele noastre, campioanele Romaniei la handbal feminin, au invins Savehof cu 28-20, intr-o atmosfera superba in sala Traian din Valcea, victorie care a parafat o calificare splendida in sferturile celei mai importante competitii din Europa.

In acest moment, Valcea are 7 puncte dupa 9 meciuri si nu mai poate pierde calificarea in ultima etapa, avand 4 puncte peste urmatoarea clasata, Krim Ljubljana.

Alaturi de SCM, din aceasta grupa principala II vor mai merge in sferturi Gyor, campioana Europei en-titre, Brest si Buducnost Podgorica.

In ultima etapa, campioana Romaniei va juca un meci de palmares, in Ungaria, cu Gyor.

Fetele lui Florentin Pera au facut spectacol in aceasta intalnire, pe care au dominat-o categoric de la un capat la altul. Evidentiate ar putea fi de la gazde jucatoarele Elghaoui si Mireya Gonzalez.

La pauza, SCM a condus la sase goluri pe IK Savehof, scor 16-10. Etapa trecuta, campioana Romaniei la handbal feminin, SCM Ramnicu Valcea, a remizat pe terenul celor de la Krim Ljubljana din Slovenia, scor 28-28.

In turul cu Savehof, elevele lui Florentin Pera au castigat cu 23-17 pe terenul suedezelor, la inceputul lunii februarie.