Reglari de conturi in stil mafiot la Politia Valcea! Liberalii au pus bocancul pe institutie! RUSINE, Mihalache si gasca!

Mutarile politice de la Inspectoratul Judetean de Politie Valcea continua! Liberalii joaca in forta si pun talpa pe Politia Romana! Comisarul IMORAL Constantin Mihalache a fost numit POLITIC pe functia de sef al Politiei Valcea (dupa cum a confirmat chiar sotia acestuia!). Chiar daca a ocupat functia in baza unui concurs si are un dosar profesional IMPECABIL, comisarul sef Ion Matei, adjunctul sefului IPJ Valcea, a fost detasat SURPRINZATOR de politrucii de la IGPR tocmai la Vaslui pentru a le da unda verde liberalilor sa faca ce doresc in Valcea! Sefii de la IGPR au actionat in acest caz in stil MAFIOT! Pe surse am aflat ca, mai nou, sunt promovati navetistii iubitori ai lui Bachus pe functii la IPJ Valcea si cei care sunt certati cu… apa!