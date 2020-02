Rad si curcile: Bogdan Lastun, reprezentantul comunitatii la ATOP! La CJ se trage pe nas?!

Aflam cu stupoare ca reprezentantul comunitatii in structura ATOP de pe langa Consiliul Judetean Valcea este euforicul personaj Bogdan Lastun, director la taiatul frunzei la caini prin Consiliul Judetean Valcea. Domnule presedinte al Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, ce comunitate reprezinta acest ipochimen???!!! Ce structura reprezentativa a comunitatii l-a desemnat in aceasta functie de demnitate publica?! Rad si curcile de aceasta pompoasa titulatura pentru un individ cu un contur moral nu tocmai pozitiv! Bineinteles ca acest semnal de alarma va ramane asa suspendat in eter… Asa este cand o mana spala pe alta si structurile de tip bahic pun mana pe institutii ale statului! Pai sa nu ti se faca o lehamite imensa?! Bleah!!!

Recent, au fost operate modificări importante ale componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea, care l-au lăsat… în afară pe prefectul Tiberiu Costea. Astfel, colonelul Radu Marius a fost înlocuit cu colonelul Ciauşescu Grigore (la Jandarmerie); Sorin Ovidiu Oară a fost înlocuit cu comisarul şef de poliţie Constantin Mihalache; fostul subprefect Aurora Gherghina a fost înlocuită cu Sebastian Fârtat. Componenţa ATOP Vâlcea este următoarea: Dumitru Persu – consilier judeţean, Constantin Mihalache – şeful Inspectoratului de Poliţie, Dan Pascaru – şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Ioan Comşa – consilier judeţean, Gheorghe Diaconu – reprezentant al comunităţii, Sebastian Fârtat – subprefect, Filip Teodosie – consilier judeţean, Ion Belciu – consilier judeţean, Bogdan Lăstun – reprezentantul comunităţii, Grigore Ciauşescu – şeful Inspectoratului de Jandarmi.

Nicu Trandafir