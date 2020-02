Primarul din Dănicei, Dumitru Pirneci, a început lucrările de refacere la două poduri

Conform primarului din Dănicei, Dumitru Pirneci, la sfârșitul anului trecut au început lucrările de refacere pod pe drumul de interes local Urzica – Dealul Scheii, precum și refacere pod peste pârâul Trepteanca, pe drumul comunal 181, în satul Dobrești: „Referitor la cele două poduri, precizez faptul că, ținând cont că cele două sate, respectiv Dobrești și Valea Crucilor erau izolate, din cauză că podul era rupt, iar podețul din Dealul Scheii – Urzica, asigura legătura drumului ce face legătura între satele Dealul Scheii și comuna Stoilești”. Din bugetul local pe anul trecut, Primăria comunei Dănieci a alocat peste 2 miliarde de lei vechi pentru reabilitarea conductei de alimentare cu apă pe o distanță de 2,41 km în satul Udrești. Un alt obiectiv importat pentru localitatea Dănicei este construirea Centrului Social pentru care Primăria Dănicei a primit 120.000 lei avans de la AFIR Craiova, dar deocamdată proiectul se află în faza de licitație. În acest an, primarul Dumitru Pirneci are în vedere modernizarea și extinderea iluminatului public în toată localitatea, cu fonduri de la Guvern: „Așteptăm să semnăm contractul de finanțare și pentru modernizarea drumurilor. Este vorba de 7,5 km de drumuri care urmează a fi asfaltate, construire sediu primărie, cămin cultural, sunt proiecte care urmează a fi puse în practică”. Conform spuselor primarului, în prezent se lucrează din plin la introducerea canalizării în 5 sate, după ce s-a finalizat licitaţia, desemnându-se firma câştigătoare pentru proiectul de înfiinţare a reţelei de canalizare pe o lungime de 16,5 kilometri, pentru satele Dealul Lăunele, Bădeni, Glodu, Lăunele de Jos, Cireşu: „Valoarea proiectului este de peste 1,5 milioane de euro. Reţeaua va fi legată de staţia de epurare din localitatea Sâmbureşti. În localitate există în mare parte sistem de apă. Am în plan, cu fonduri alocate din bugetul local, să extindem reţeaua până la ultima casă. Alimentarea cu apă şi canalizarea reprezintă o investiţie în infrastructura de bază a oricărei comunităţi. Consider că aceste utilităţi sunt extrem de necesare şi contribuie la creşterea calităţii vieţii locuitorilor din localitatea noastră”.