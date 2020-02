Primarul Constantin Cîrstina anunță că un investitor construiește o fermă piscicolă în localitatea Orlești

Conform primarul din Orlești, Constantin Cîrstina, un investitor construiește o fermă piscicolă în localitate: „Este una dintre afacerile care pot genera venituri semnificative încă din primul an de activitate, câştigul urmând să fie tot mai mare în următorii ani. Este un investitor serios care a pornit această afacere generând locuri de muncă, investind într-un domeniu nou pe piaţa românească. Am înţeles că pe lângă acest complex piscicol investitorul doreşte construcţia unui restaurant şi a unei structuri turistice, pe malul Oltului şi îşi va extinde afacerea în turism. Ne dorim cât mai mulţi astfel de investitori serioşi în Orleşti, primăria va fi receptivă la orice plan de afaceri pe care cineva doreşte să le prezinte şi în măsura în care putem să sprijinim, o vom face”, Primăria Orlești va sistematiza și amenaja toate străzile şi trotuarele, astfel încât comuna să fie cea mai frumoasă localitate din Vâlcea. În luna aprilie 2019, în comuna Orleşti, Constantin Cîrstina a început amenajarea turistică de la lacul lui Orlea. Primarul Cîrstina doreşte ca acest nou punct de atracţia să dezvolte un turism care să combine latura viticolă cu cea de agrement: „Aici am pus pe harta comunei, un nou domeniu turistic. Este un loc cu adevărat plin de legende, are un pitoresc aparte prin lacul care nu seacă niciodată, panorama Luncii Oltului este unică”. Anul trecut, Consiliul Local al comunei Orlești a adoptat o rectificare pozitivă a bugetului local pe 2019, care a ajuns la suma totală de 12,8 milioane de lei. Conform unui comunicat de presă din luna august 2019, Primăria Orleşti a demarat implementarea proiectului „Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice în Orleşti”. Valoarea totală a proiectului este de 3.656.726 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 2.559.708 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 1.023.883 lei și valoare cofinanțare eligibilă a beneficiarului 73.134, lei. Primarul din Orlești, Constantin Cîrstina, a spus că, încă din luna iunie 2019, au demarat lucrările de introducere rețele de apă și canalizare în satele Scăioși și Aurești.