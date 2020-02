Primaria orasului Baile Olanesti a semnat contractul de finantare pentru implementarea proiectului “WiFi4EU Promovarea conectivitatii la internet in comunitatile locale”

Proiectul “WiFi4EU Promovarea conectivitatii la internet in comunitatile locale” este finanțat din fonduri europene printr-un grant/voucher solicitat de administrația locală în valoare de 15.000€ si cuprinte 9 puncte WiFi cu acces exterior in parcurile din statiune si pe Aleea Mihai Eminescu si 2 puncte WIFi de acces interior in sediul Primariei orasului Baile Olanesti.

Primar oras Baile Olanesti,

Ec. Vasile Sorin Vasilache