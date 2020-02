Poliţist lovit cu cătuşele în cap de un adolescent, în timpul intervenţiei la un conflict într-un bar: „L-a zgâriat pe faţă“

Un poliţist chemat să aplaneze un conflict violent izbucnit într-un local din oraşul Horezu – Vâlcea a fost agresat de unul dintre scandalagii. După celebrul caz de la Călina – Prundeni, din judeţul Vâlcea, în urma căruia doi poliţişti au fost ultragiaţi, fiind la un pas să fie linşaţi de un clan de romi, un alt lucrător, de această dată din cadrul Poliţiei Horezu, a fost ţinta unei agresiuni comise în noaptea de 15 / 16 februarie. Episodul s-a consumat într-un local aflat la intrarea dinspre Râmnicu Vâlcea în oraşul Horezu, unde au mai avut loc şi în trecut fapte similare. Doar că de această dată unul dintre poliţiştii chemaţi să aplaneze conflictul s-a numărat şi el printre victime. Mai mulţi tineri s-au îmbrâncit în local şi au spart mai multe sticle şi pahare. În momentul în care unul dintre agresori urma să fie încătuşat, acesta l-a lovit cu cătuşele în cap pe poliţist, cel mai probabil în mod accidental. „Când l-a încătuşat pe unul dintre tinerii recalcitranţi, acesta având doar o cătuşă la mână s-a zbătut şi l-a zgâriat pe cap, pe poliţist. Nu a fost vorba despre o bătaie în bar, nişte tineri s-au împins şi au spart câteva sticle, iar ulterior au plătit daunele şi s-au împăcat cu patronul. Nici distrugere nu a fost. Procurorul de caz va fi cel care va stabili dacă este vorba de ultraj sau nu, rămâne de dovedit dacă a fost sau nu intenţie în acest caz”, a declarat pentru reporterul „Adevărul” purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea, Cătălin Udrea. Din fericire, poliţistul a scăpat cu câteva zgârieturi pe faţă.

Conducerea IPJ Valcea ascunde ULTRAJUL?!

Totusi, nu intelegem de ce conducerea Inspectoratului Judetean de Politie Valcea nu spune adevarul in totalitate in acest caz! Un politist care a cercetat ulterior incidentul ne-a declarat sub protectia anonimatului: Realitatea este alta – politistul care a intervenit in aplanarea conflictului respectiv a fost efectiv UMILIT! Scandalagiii i-au sustras catusele politistului si i-au dat cu ele in cap, l-au lovit! Infractorii au plecat dupa aceea linistiti acasa, politistii se uitau la ei cum pleaca. ULTRAJ CLAR! O singura persoana a fost ridicata ulterior de acasa si dusa la declaratii, dar restul care au fost implicati in scandal nu au fost… deranjati.

Este al patrulea ultraj de cand a venit un nou comandant la IPJ Valcea. Competenta maxima!