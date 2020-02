Mircia Gutau: 60 la suta in sondajul liberal! PNL devine presul USR la Ramnicu Valcea!

Speriat de scorul zdrobitor inregistrat in recentul sondaj PNL de Mircia Gutau, primar in functie la Ramnic, deputatul Cristian Buican se face pres la picioarele USR! Buican ”miauna” acum pe facebook ca „După respingerea alegerilor primarilor în două tururi invit toate partidele democratice din Vâlcea la acțiune politică comună!”, a postat baronul galben al Valcii. Neavand un candidat viabil, PNL opteaza pentru o alianta cu USR la alegerile locale din vara acestui an de la Primaria Ramnicu Valcea. Surpriza, insa, nici USR nu are un candidat! Asa ca – rezultatul dezastruos din iunie este previzibil pentru PNL + USR! In sondajul liberal Mircia Gutau are peste 60 la suta din intentiile de vot ale ramnicenilor. Asa ca alte comentarii sunt de prisos…

Tiberiu Pirnau