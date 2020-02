Mihail Bogdan Giurgea, noul director adjunct al Finantelor Publice Valcea

Numire pe criterii de profesionalism la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea! Mihail Bogdan Giurgea este noul director adjunct la institutia de indrumare, control si administrare a finantelor publice valcene. Avand o experienta de 21 de ani in domeniu, Bogdan Giurgea este omul potrivit la locul potrivit, iar AJFP Valcea are acum, fara nici un dubiu, o echipa de profesionisti la conducere. Noul adjunct are un CV impecabil, cu mai multe diplome si certificate de competenta in domenii precum: finante publice, management public, managementul proiectelor europene, managementul resurselor umane, comunicarea in institutii publice etc. Ii dorim si noi succes in noua functie!

Tiberiu Pirnau