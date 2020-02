Liberalii FALIMENTEAZA Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Valcea!

Liberalii FALIMENTEAZA Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Valcea. Primim pe surse informatia ca prefectul liberal cu studii la bariera va ataca in instanta de contencios administrativ hotararea Consiliului Judetean privitoare la bugetul judetului Valcea pe anul 2020. Acest blocaj institutional inseamna, automat, intrarea in faliment a RAJDP, institutie subordonata CJ, care intra in incapacitate de plata a angajatilor si furnizorilor. Acestia sunt yesmenii deputatului Cristian Buican!