Foarte multe dintre taxiurile din Ramnicu Valcea sunt mizerabile, infecte, imputite! La fel si unii taximetristi! 

Primul articol pe care il scriu despre taximetristi si ultimul. Zilele acestea avand masina in service am fost nevoit sa apelez la serviciile firmelor de taxi din Ramnicu Valcea. In jur de 30 de calatorii cu taximetristi diferiti.

Concluzii: 1. Aproximativ 60 la suta dintre ei au masinile mizerabile, infecte, imputite – probabil ca nu au mai dus de luni de zile taxiurile la spalatorie, adevarate cocini ambulante. E adevarat ca din cele 30 de taxiuri, 10 aratau impecabil – curate, miroseau frumos, calatoria a fost o adevarata relaxare. 2. Tot cam in jur de 60 la suta dintre taximetristi aratau, se comportau si miroseau precum masinile: mirosuri pestilentiale de parca nu s-au mai spalat de o luna, ragaiau, stranutau, vorbeau tare si injurau ca la usa cortului in trafic – niste grobieni. Tot atat de real este si faptul ca am intalnit taximetristi cu foarte mult bun simt, foarte curati si eleganti atat in ceea ce priveste vestimentatia, cat si comportamentul si vocabularul. 3. 40 la suta din masinile de taxi in care m-am urcat aveau clar multe sute de mii de kilometri la bord, adevarate bombe pe roti, aveam impresia ca pot exploda oricand. Oare cum au trecut testul inspectiei tehnice periodice?! E clar ca la Registrul Auto Roman Valcea ceva e putred daca astfel de rable criminale pot sa mai circule pe strazile Ramnicului! Se aude doamna director Iuliana Moise?! 4. Este clar ca unii dintre taximetristii cu care am avut proasta inspiratie sa calatoresc aveau fete si comportament de puscariasi. Si nu exagerez cu nimic! De ce nu se impune conditie obligatorie sa aiba cazierul curat la obtinerea atestatului de taximetrist?! Se aude la Politia Romana?!

M-a socat impretinenta unui individ de la Gold Taxi, care conduce o Dacia Logan alba (indicativ 97 sau 98 – nu am retinut bine!), care la finalul unei curse pe strada Arinilor mi-a spus ca el nu mai parcurge ultimii 100 de metri pentru ca nu doreste sa-si prafuiasca masina – culmea – strada era super OK, dar nu au mai vrut muschii lui sa parcurga respectiva distanta din motive fantasmagorice!

Cateva intrebari la adresa Oficiului Judetean pentru Protectia Consumatorilor si Directia de Sanatate Publica Valcea: cand ati organizat ultima data controale la firmele de taxi din Ramnicu Valcea, sa intelegem ca functionarii acestor institutii nu folosesc niciodata taxiurile locale?!

