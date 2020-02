Daniel Dimulescu, primarul comunei Mădulari, a demarat lucrările la podul „La Grecu”

Încă de la sfârșitul anului trecut, primarul comunei Mădulari, Daniel Dimulescu, a demarat lucrările de la podul „La Grecu”.Aceleaşi lucrări se desfăşoară şi la podul de Albina din satul Dimuleşti. „Pentru comuna Mădulari, anul 2019 a fost anul asfaltărilor, introducerii rețelelor de apă potabilă, dumuri reamenajate, pietruirii a 50 de km de drumuri, decolmatări și rigole pe 2 km în Mamu, dar și in alte zone. Totodată, în localitate, in ultimul timp, pe lângă investițiile de amploare, s-a extins iluminatul public, pe tronsonul drumului comunal 63, satele Mădulari – Dimulești, cu 22 de stâlpi, pe o distanță de 800 de metri, investiție ce va fi continuată şi în acest an. S-au continuat reparațiile asfaltice pe tronsonul DC 63A, spre satul Bănțești”, a spus primarul Daniel Dimulescu,. Anul trecut, primarul comunei Mădulari, Daniel Dimulescu, a scos la licitație proiectul „Reabilitare drumuri de interes local în comuna Mădulari, județul Vâlcea” în sumă de peste 8,5 milioane de lei finanțat prin PNDL. Conform primarului Daniel Dimulescu, în prezent se asfaltează 2 km din drumul comunal DC 63 A, care străbate satul Bănțești. Potrivit autorităților locale, investiția se realizează cu bani guvernamentali, cu sprijinul Consiliului Județean Vâlcea: „Investița va deservi circa 150 de gospodării din satul Bănțești. Lucrările la alimentarea cu apă și canal sunt aproape pe finalizare, iar în scurt timp, în casele oamenilor va curge și apă la robinet. În paralel, continuăm și lucrările în satul Mamu, respectiv decolmatarea pârâului Ulioasa, precum și pârâul Gorgăneasa, pe porțiunea de vărsare în râul Mamu”. Din bugetul pe anul 2019, Primăria Mădulari a alocat suma de peste 9,2 miliarde de lei vechi pentru extinderea alimentării cu apă a comunei. Primarul Daniel Dimulescu implementează proiectul cu fonduri europene „Reabilitare, modernizare şi dotare Scoala cu clasele I-VIII Mădulari”.