Constantin Bărzăgeanu: Primăria Mihăeşti extinde reţelele de distribuţie gaze naturale în satele Arsanca și Vulpuești

La finele anului trecut, Consiliul Local Mihăeşti a aprobat investiţiile în sumă totală de 130.000 lei cu TVA, ce revine Primăriei Mihăeşti pentru finanţarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Extinderea reţelei de distribuţie gaze naturale” în satele Arsanca și Vulpuești. S-a mai aprobat încheierea contractului de cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuţie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuţie, urmând ca ulterior, investiţia să fie cedată in folosinţa in patrimoniul GDF SUEZ Energy Romania. Primarul comunei Mihăeşti, Constantin Bărzăgeanu, spune că în satul Govora Sat se lucrează la introducerea reţelei de apă potabilă: „Lucrarea este pe ultima sută de metri, s-a construit staţia de pompare şi, tot în acest timp se fac şi branşările. Prin urmare, cu această lucrare închidem tot ceea ce înseamnă capitolul apă în localitatea Mihăeşti. Despre reţeaua de canalizare pot spune că proiectul este inclus în masterplanul judeţului”. Conform primarului Constantin Bărzăgeanu, au fost finalizate lucrările la proiectul european pe Măsura 7.2., care prevedea asfaltarea a 7,5 kilometri de drum. Valoarea proiectului a fost de 1 milion de euro. Încă de anul trecut, prin fonduri europene, comunei Mihăești i-a fost acceptat la finanţare un proiect care vizează asfaltarea drumurilor comunale pe o lungime de 7,5 kilometri, dar şi amenajarea pe o lungime de 14 kilometri a rigolelor şi construirea de poduri şi podeţe de acces în gospodării, pe ambele laturi ale drumului. Prin Hotărârea nr. 36/2019, Consiliul Local al comunei Mihăeşti a aprobat realizarea investiţiei „Asfaltare străzi sat Govora”, la suma de peste 4,9 miliarde de lei vechi. Necesitatea realizării investiţiilor cuprinse în proiectul „Asfaltare străzi sat Govora” rezultă din faptul că: dezvoltarea economică-socială durabilă a spaţiului rural este condiţionată de îmbunătăţirea infrastructurii rurale şi în mod special a infrastructurii rutiere; dezvoltarea infrastructurii rutiere de bază influenţează în mod direct, dezvoltarea activităţilor, valorificarea potenţialului agricol din zonă, etc.