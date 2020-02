Consilierul local Ionut Eduard Nuica il sustine suta la suta pe primarul Mircia Gutau

Consilierul local de la Ramnicu Valcea, Ionut Eduard Nuica, il sustine suta la suta pe primarul Mircia Gutau pentru un nou mandat. Tanarul politician spune ca Mircia Gutau a demonstrat prin fapte ca merita sa fie in continuare edilul Ramnicului.

Municipiul Ramnicu Valcea s-a transformat FUNDAMENTAL in bine sub administrarea lui Mircia Gutau. Daca esti un om de buna credinta, indiferent de culoarea politica, nu ai cum sa nu recunosti ca Mircia Gutau este cel mai bun primar din istoria orasului. In orice cartier, strada, alee, parc se vad realizarile! In calitate de consilier local am sustinut si am votat toate hotararile promovate de primar, in beneficiul cetatenilor! Sunt convins ca Mircia Gutau va mai obtine cel putin un mandat la Primaria Ramnicului. – a precizat Ionut Eduard Nuica.