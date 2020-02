Conducerea clubului de handbal SCM se RAZBOIESTE cu Virgil Pirvulescu

Domnule Pârvulescu, vă faceți de rușine!

Pentru început ar trebui să aveți respect pentru meseria dumneavoastră și să nu vă aventurați în afirmații care nu vă fac cinste. Am încercat să vă considerăm un profesionist, dar se pare că ne-am înșelat. Nu lansați în spațiul public afirmații, dacă nu stăpâniți noțiuni elementare în legătură cu domeniul dumneavoastră de activitate, noțiuni pe care un profesionist, așa cum vă considerați dumneavoastră, ar trebui să le cunoască foarte bine. Deveniți ridicol cand afirmați că Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea este „O INDUSTRIE DE SPĂLAT BANI”. Dați dovadă de rea-intenție și sperați că afirmațiile făcute vor fi crezute de locuitorii Municipiului. Acest atac frecvent, nefondat și neadevărat, făcut la adresa clubului nostru nu face altceva decât să arate neprofesionalismul dumneavoastră. Înțelegem că v-ați început campania electorală și sperați ca prin denigrare și acuze să mai câștigați câteva voturi, dar acest lucru nu vă face cinste. Vă reamintim că SCM Rm. Vâlcea este o STRUCTURĂ PUBLICĂ înființată printr-o Hotărâre de Consiliu Local și este foarte grav ca un om cu meseria dumneavoastră să afirme că am putea desfășura acțiuni de spălare de bani.

Spălarea de bani reprezintă potrivit Legii 129/2019 modul prin care infractorii încearcă să ascundă originea și posesia reală a veniturilor provenind din activități criminale. Prin procesul de spălare de bani se dă o aparență de legalitate unor profituri obținute ilegal de către infractori, care, fără a fi compromiși beneficiază ulterior de sumele obținute. În categoria activităților ilegale intră banii proveniti din activități de producție, distributie și consum de droguri, traficul de arme, traficul de carne vie, corupția, șantajul, falsificarea de monede sau alte valori, contrabandă, etc.

Acest proces de spălare a banilor se desfășoară în trei etape:

1) Mișcarea fondurilor obținute în mod direct din infracțiuni

2) Ascunderea urmelor banilor pentru a se evita orice tip de investigație

3) Disponibilizarea banilor pentru infractor ascunzându-se originea ocupațională și geografică a fondurilor.

Din definiția legală, reiese că subiectul activ al acestor infracțiuni nu poate fi o entitate publică.

Analizând afirmația domnului Pârvulescu și legea care reglementează spălarea de bani, rezultă ca afirmațiile sunt nefondate, iar domnul în cauză nu stăpânește aceste noțiuni elementare.

Drept urmare, domnule Pârvulescu, ne dorim ca pe viitor să vă documentați foarte bine, înainte de a aduce acuzații atăt de grave conducerii clubului.

Acum așteptăm să vedem ce mai visați noaptea și transmiteți ziua! Dacă nu v-a ieșit o dată, poate vă iese a doua oară!

CONDUCEREA SCM RÂMNICU VÂLCEA

Virgil Pirvulescu: Voi STOPA sifonarea banului public la Clubul SCM!

In primul rand nu stiu daca aceasta adresa este redactata de SCM, nefiind semnata si neavand un numar de inregistrare. Pana in iunie au posibilitatea sa aduca banii inapoi! Conducerea SCM are posibilitatea sa ma actioneze in instanta pentru afirmatiile mele in legatura cu sifonarea sumelor de bani dedicate handbalului valcean. Prin aceasta actiune se completeaza bugetul CSM. Eu imi mentin punctul de vedere! Voi merge in instanta, ma voi reprezenta singur si voi demonstra, ca acolo la club este un adevarat jaf. Eu voi fi specialistul in economie care va demonstra aceasta realitate in fata judecatorilor! Asadar, ii invit sa ma actioneze in judecata! Vreau sa precizez ca eu nu m-am referit niciun moment la jucatoarele exceptionale de la echipa, pe care le felicit sincer pentru performanta! Ele isi merita cu varf si indesat salariile, mai mult decat atat eu as creste aceste beneficii daca as ajunge in functia de primar al municipiului Ramnicu Valcea. In toate materialele referitoare la clubul SCM Ramnicu Valcea, finantat de Primaria Ramnicului, am sustinut ca se produce o adevarat sifonare a banului public, prin tot felul de metode dubioase. Oameni care nu au legatura cu handbalul primesc de-acolo niste sinecuri politice si baga bani in propriile buzunare prin tot felul de afaceri care probabil vor fi anchetate de autoritati la un moment dat! – a raspuns Virgil Pirvulescu la comunicatul de presa al SCM Ramnicu Valcea.