Cei mai importanti furnizori de jocuri de noroc

Te-ai decis sa iti incerci norocul jucand online la cazinou sau pur si simplu iti doresti sa incerci noi experiente la alte cazinouri decat cele la care joci deja?

Ar trebui sa stii un lucru inainte de a face acest pas. Cazinourile online nu sunt neaparat furnizori de jocuri de noroc. Acestea folosesc in mare parte jocurile unor terte parti, iar de multe ori experientele jucatorilor depind de calitatea muncii furnizorilor de jocuri de noroc.

Te incurajez sa cauti mereu cel mai bun operator de jocuri de noroc, dar pentru a face o alegere corecta trebuie sa tii cont si de aspectul enumerat mai sus.

M-am gandit sa fac o lista cu cei mai importanti furnizori de jocuri de noroc astfel incat aceasta sa te ajute sa alegi cazinoul sau cazinourile cele mai bune. Operatorii care au jocuri de la cei mai multi furnizori din lista de mai jos pot fi o alegere foarte buna pentru tine.

Lista furnizorilor de jocuri de noroc este mare si intr-o continua crestere, odata cu industria. Cei mai importanti dintre acestia sunt:

– Microgaming

– NetEnt

– Playtech

– IGT

– Novomatic

– NextGen Gaming

– Yggdrasil Gaming

Microgaming este un gigant in aceasta industrie. Compania este infiintata in 1994, are peste 850 de jocuri si este prima care a facut tranzitia de la cazinourile terestre spre cele online. Trei dintre cele mai populare jocuri create de aceasta sunt: Avalon, Terminator 2 si Thunderstuck 2.

NetEnt nu este la fel de vechi pe piata precum Microgaming, dar este unul dintre cei mai mari rivali. In prezent, cele doua companii au o cota de piata similara. Jocurile NetEnt sunt recunoscute pentru grafica impresionanta. Cele mai populare jocuri ale companiei sunt: Gun`s `N Roses, Gonzo`s Quest si Jimi Hendrix.

Playtech este un alt colos cu vechime pe nisa jocurilor de noroc, fiind infiintat in 1999. Jocurile acestuia sunt construite impecabil si pot fi jucate direct in browser dar se pot si descarca pe calculator.

IGT este un brand puternic pe nisa jocurilor de noroc. Pe online a pornit cu un imens avantaj dobandit in urma faptului ca din 1950 a fost unul dintre principalii furnizori de jocuri de noroc pentru cazinourile terestre. Unul dintre cele mai apreciate jocuri ale companiei este Cleopatra.

Novomatic este la randul ei o companie gigant, care de ani buni are o cifra de afaceri de peste un bilion de dolari si un numar de angajati de aproximativ 20.000. Cel mai cunoscut joc al companiei este Book of Ra.

NextGen Gaming este o companie cu sediul in Las Vegas, lucru care o ajuta sa ia cel mai bine pulsul jucatorilor si sa furnizeze jocuri noi cu potential. Unele dintre cele mai apreciate jocuri din portofoliul companiei sunt: Green Lantern, Batman si Flash.

Yggdrasil Gaming este o companie creata de un fost CEO NetEnt. Cu alte cuvinte a pornit pe piata brusc, cu solide cunostinte despre piata, primite de la unul dintre cei mai mari jucatori din nisa.

Acestia sunt unii dintre cei mai mari furnizori de jocuri de noroc de pe piata. Atunci cand iti alegi cazinoul online la care sa joci, incearca sa alegi unul care are toate numele enumerate mai sus, sau cat mai multe dintre ele. Bafta!