Bugetul local pe anul acesta al comunei Păuşeşti-Măglaşi este estimat la suma de 80 miliarde de lei vechi

La data de 20 februarie 2020, Consiliul Local al comunei Păuşeşti-Măglaşi va adopta proiectul de buget local pe anul acesta estimat la suma de circa 80 miliarde de lei vechi. Conform primarului comunei Păuşeşti Măglaşi, Alexandru Dediu, în acest an are în vedere amenajarea unui complex sportiv modern în localitate: „Primăria a cumpărat un teren lângă baza sportivă din satul Valea Cheii, unde intenţionăm să atragem fonduri pentru construirea unei baze sportive cu teren modern de fotbal amenajat la standardele europene, cu două terenuri de tenis şi cu două terenuri de dimensiuni mai mici pentru fotbal, vestiare moderne, saună, duşuri, o zonă verde de relaxare gen parc şi o parcare. Avem un proiect pentru construirea unui adevărat complex sportiv modern. Scopul este acela de a atrage cât mai mulţi tineri către sport”. Consiliul Local al comunei Păuşeşti-Măglaşi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.10.2019, a aprobat realizarea investiţiei „Punte pietonală peste pârâul Cheia, punctul Drăguşin, sat Valea Cheii”. S-a mai decis alocarea sumei de 30.000 lei din bugetul local pentru elaborarea documentaţiilor tehnice aferente obiectivului de investiţii. Conform primarului Alexandru Dediu, se lucrează la reabilitarea Şcolii Valea Cheii, un proiect de 700 milioane de lei vechi, proiect finanţat prin PNDL. În luna iunie 2019, Consiliul Local al comunei Păuşeşti-Măglaşi a decis utilizarea parţială a excedentului bugetului local din 2018 în sumă totală de 340.000 euro pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, adică pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Refacere pod peste pârâul Olăneşti, punctul Pietrari”. Unul dintre cele mai ample proiecte din Păuşeşti Măglaşi este Centrul Cultural al localităţii unde vor funcţiona un muzeu al comunei, o sală de fitness, de mişcare pentru tineret, o sală de film, etc. La sfârșitul lunii mai 2019, primarul Alexandru Dediu a semnat contractul de finanţare la proiectul „Centru de zi şi unitate de îngrijire la domiciliu”.