Actiune de ecologizare in Ramnicu Valcea a Partidului Ecologist Roman

Sambata, 29 februarie 2010, Organizatia Municipala din Ramnicu Valcea a Partidului Ecologist Roman a intreprins o actiune de ecologizare a ambelor maluri apartinand raului Olanesti, pe toata lungimea cursului ce strabate orasul. Peste 200 de membri PER si-au petrecut ziua pentru sustinerea practica a acestui proiect de protejare a mediului inconjurator. Acestia, dotati cu manusi si saci menajeri, au colectat aproximativ 3 tone de deseuri. Alaturi de colegii lor, la actiune au participat Presedinta Organizatiei PER Ramnicu Valcea, Maria Carmen Preda, Presedinta Organizatiei de Femei, Irina Maria Argesanu si Presedinta Tineretului PER, Loredana Pitigoi.

“ Suntem bucurosi ca am putut organiza si participa la o asemenea actiune de protejare a mediului. De asemenea, suntem foarte multumiti de faptul ca, de fiecare data, demersului nostru i se alatura un numar foarte mare de participanti carora le multumim pentru modul cum inteleg sa procedeze la ecologizarea albiei raului Olanesti. Actiunea noastra este un succes nu doar prin cantitatea de deseuri colectata, care este destul de mare, ci si prin prisma faptului ca noi dorim sa cultivam spiritul civic si sa atragem atentia asupra dimensiunilor poluarii cu deseuri din plastic. Marea echipa a PER Ramnicu Valcea a derulat azi doar o etapa dintr-o campanie in care asteptam cat mai multi parteneri din comunitatea locala ”, a declarat Carmen Maria Preda, viceprimarul Ramnicului.